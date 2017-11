"Самые скучные" бейсболки обогатили Илона Маска на $300 тысяч По словам Маска, деньги от продажи бейсболок пойдут на финансирование "еще более скучных вещей". Компания Илона Маска под названием The Boring Company собрала $00 тысяч на продаже бейсболок со своим логотипом. Об этом сообщил сам Маск в своём Twitter. Он добавил, что деньги от продажи бейсболок пойдут на финансирование «еще более скучных вещей». «Спасибо, что покупаете наши суперскучные кепки. Все средства пойдут на дальнейшее бурение», - написал Илон Маск. Initial Hat Offering going great w over $300k in hat sales already! Thanks for buying our super boring hat. You rock, figuratively & literally. All cash goes directly towards more boring. — Elon Musk (@elonmusk) 21 ноября 2017 г. Отметим, что одна кепка компании стоит 20 долларов. Таким образом, по подсчетам издания, компании удалось ужшкммт продать 15 тысяч головных уборов. Кроме Boring Company, Маск в разное время основал платежный сервис PayPal, аэрокосмическую компанию SpaceX, а также завод по производству электрокаров Tesla. Последняя в третьем квартале 2017 года зафиксировала 671 миллион долларов убытка. Для сравнения, в том же квартале годом ранее прибыль компании составила 22 миллиона долларов. Tesla объяснила потери сложностями с производством седана Model 3. Твитнуть Другие материалы по этой теме Илон Маск представил беспилотную фуру Tesla с дизайном "как пуля" и спорткар Илона Маска обвинили в сокрытии информации о Нибиру Новости наших партнеров