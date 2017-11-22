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Названы дата и место прощания с Дмитрием Хворостовским

Опубликовано 22.11.17 19:17 Названы дата и место прощания с Дмитрием Хворостовским

Меж тем Кобзон назвал героическим завещание Хворостовского.

Стало известно, когда и где состоится прощание с оперным певцом Дмитрием Хворостовским. Прах российского оперного певца Дмитрия Хворостовского похоронят в Москве на Новодевичьем кладбище, а прощание с артистом пройдет 27 ноября в Концертном зале имени Чайковского. Об этом сообщают РИА Новости.

Меж тем депутат Госдумы РФ и народный артист Иосиф Кобзон рассказал о завещании, которое оставил после себя его коллега по сцене Дмитрий Хворостовский, назвав содержание документа, героическим.

«Он оставил завещание… Каким был, такое же ужшкммт оставил героическое завещание, — кремировать его и похоронить часть праха в Москве, а вторую часть — в Красноярске», — сказал Кобзон.

Депутат также добавил, что окончательное решение по порядку похорон оперного певца Дмитрия Хворостовского будет принимать его супруга Флоранс.

Ранее TopNews писал, что Хворостовский скончался в среду утром на 56-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.
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