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Обвиняемый в попытке госпереворота глава МВД ЛНР объяснил, что происходит в Луганске

Опубликовано 22.11.17 18:22 Обвиняемый в попытке госпереворота глава МВД ЛНР объяснил, что происходит в Луганске

Милиция задержала руководство генпрокуратуры ЛНР. Здание прокуратуры брали штурмом.

В Луганске взяли штурмом здание Генеральной прокуратуры ЛНР. Об этом «Ридусу» сообщил бывший официальный представитель МИД ДНР Константин Долгов. По его словам, арестован ближайший соратник Игоря Плотницкого — генпрокурор Виталий Подобрый.

Он добавил, что Подобрый на несколько часов забаррикадировался в здании.

Сотрудники МВД вывели под конвоем из здания генпрокуратуры ЛНР сотрудников ведомства. Об этом РБК сообщила председатель общественного движения «Луганская гвардия» Анастасия Пятерикова.

«В окружении автоматчиков они ожидали посадки в автобусы. Я не знаю, куда они будут отправлены, могу предположить, что на допрос», — добавила Пятерикова.

По словам источника, близкого к администрации ужшкммт главы ЛНР, под конвоем вывели и.о. генерального прокурора ЛНР Виталия Подоброго и начальника управления генеральной прокуратуры ЛНР Сергея Рахно.

«Но слово «штурм» не стоило бы применять, потому что никакого штурма [генпрокуратуры ЛНР] не было, никто его [здание] не оборонял», — пояснил источник. По его словам, осуществляли задержание сотрудники МВД. «На каком основании [задержали Рахно и Подоброго], я не знаю», — добавил он.

Между тем министр внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Корнет опроверг информацию о своей отставке — о ней сообщалось накануне. Министр отметил, что в последнее время в СМИ стали чаще критиковать подконтрольное ему ведомство, что стало возможным «в результате деструктивных действий ряда должностных лиц», пишет "Росбалт".

«Указанными лицами в течение длительного времени до главы ЛНР целенаправленно доводилась недостоверная информация о якобы причастности сотрудников МВД к противоправной деятельности. Это обусловлено тем, что нами получены неопровержимые доказательства причастности отдельных высокопоставленных представителей органов власти к преступной деятельности в ущерб интересам республики и народу Луганщины», — разъяснил глава МВД.

В частности, по его словам, есть доказательства причастности директора ГТРК ЛНР Анастасии Шуркаевой к деятельности украинских спецслужб. Из-за наличия у МВД доказательств их вины,  эти люди, утверждает чиновник, приняли меры «по дискредитации ведомства и увольнению ключевых сотрудников министерства, которые принимали непосредственное участие в вскрытии ОПГ». Корнет заверил, что вся информация об этом уже передана главе ЛНР Игорю Плотницкому, который принял решение о возбуждении уголовных дел и аресте всех его фигурантов.

Кроме того, Корнет рассказал, что полиция ЛНР пресекла деятельность украинских диверсантов, которые пытались «проникнуть на территорию республики для совершения ряда резонансных диверсионно-террористических актов». По его словам, большая часть диверсантов задержаны, ведется поиск остальных причастных.
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