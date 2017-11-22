ЦСКА - "Бенфика" 22 ноября 2017: прогноз, онлайн трансляция, по какому каналу смотреть, (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА - "Бенфика" 22 ноября 2017, прогноз на игру, на каком канале пройдет прямая трансляция - читайте в материале TopNews.

22 ноября 2017 года на стадионе "Вэб Арена" состоится матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между московским ЦСКА и португальской "Бенфикой". Начало в 20:00 мск.

ЦСКА - "Бенфика" 22 ноября 2017: прямая трансляция, по какому каналу смотреть онлайн

В прямом эфире трансляцию матча ЦСКА - "Бенфика" 22 ноября 2017 года покажет "Матч ТВ", а онлайн-трансляция будет доступна на сайте канала. Начало в 19:30 мск.

ЦСКА - "Бенфика" 22 ноября 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

ЦСКА - "Бенфика" 22 ноября 2017: перед матчем

По итогам предыдущих туров московский ЦСКА занимает третье место в группе А с шестью очками ужшкммт в своем активе. Первая встреча с "Бенфикой" закончилась победой подопечных Виктора Гончаренко со счетом 2:1.

"Бенфика" - ЦСКА 1:2 ВИДЕО голов

Затем последовали два поражения - от "Манчестер Юнайтед" (4:1) и "Базеля" (0:2), после чего армейцы провели еще одну игру со швейцарским клубом - на этот раз победную (2:1).

"Бенфика" честно "слила" все свои игры в групповом этапе Лиги чемпионов, потерпев поражение также от "Базеля" (0:5) и дважды от "Манчестер Юнайтед" (0:1 и 0:2).

ЦСКА - "Бенфика" 22 ноября 2017: комментарии

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился своими ожиданиями от предстоящего матча.

"Футбол не всегда бывает логичен. «Бенфика» по потенциалу достаточно сильная команда. После «МЮ» на бумаге они занимают второе место в нашей группе. Но пока это не так. После матча в Базеле, в котором она потерпела разгромное поражение, «Бенфика» поменяла схему. Любое такое изменение должно как-то изменить игру. Если при предыдущей схеме они острее атаковали, то теперь надёжнее действуют в обороне. Но лицо «Бенфики» сохраняется: контроль мяча, игра в атаку. Можно сказать, что градус матча будет достаточно высоким", - заявил специалист.

Нападающий ЦСКА Витиньо отметил, что его клубу нужна победа.

"Без сомнения, завтра мы выйдем с абсолютным желанием победить. Если завтра выиграем, то будем намного ближе к нашей задаче — выйти в плей-офф Лиги чемпионов. В «Бенфике» выделяется Жонас, это выдающийся футболист. Классный, мощный, опытный, мы должны крепко его опекать. Завтра наши соперники выйдут с огромным желанием, чтобы удовлетворить своих болельщиков и сгладить шквал критики, который на них обрушился в это время", - сказал игрок.

ЦСКА - "Бенфика" 22 ноября 2017: прогноз, ставки бумкекеров

Аналитики букмекерских контор считают ЦСКА фаворитом предстоящего сражения и принимают ставки на победу армейцев в среднем с коэффициентом 2,2, на ничью - 3,4, на успех "Бенфики" - 3,5.

ЦСКА - "Бенфика" 22 ноября 2017: купить билеты

Билеты на матч ЦСКА - "Бенфика" 22 ноября 2017 еще есть в наличии. Их можно купить в кассах стадиона "Вэб Арена" или с помощью ряда сервисов онлайн. Стоимость самого дешевого билета составляет 1000 рублей.