Преступники забаррикадировались в квартире. В результате случившегося погиб спецназовец.

В многоэтажном жилом доме в столице Грузии в течение примерно 20 часов продолжалась спецоперация по поимке предполагаемых террористов: преступники забаррикадировались в одной из квартир. К настоящему моменту операция, начавшаяся вечером 21 ноября, завершена.

По некоторым данным, были задержаны трое подозреваемых, еще один убит. Кроме того, один сотрудник спецназа МВД получил смертельное ранение. Он скончался в больнице. Также сообщается о ранении еще одного правоохранителя, пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные ужшкммт источники.

В ночь на 22 ноября стало известно об антитеррористической операции в Тбилиси. Отмечалось, что преступники открыли стрельбу по бойцам спецназа.

Утром сообщалось о прекращении стрельбы на месте проведения операции, но позднее поступила информация о продолжении мероприятия и задержании одного из подозреваемых. Известно, что террористы вели стрельбу из автоматического оружия и взорвали гранаты.

Спецназ непосредственно штурмовал квартиру в течение примерно пяти часов. Как отметили в Службе госбезопасности, подозреваемые не являются гражданами Грузии. Они приверженцы некой террористической организации, а квартиру им сдал, по некоторым данным, житель Панкисского ущелья, в котором живут, в основном, чеченцы-кистинцы.