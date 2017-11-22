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В Тбилиси завершилась 20-часовая операция по задержанию предполагаемых террористов в жилом доме

Опубликовано 22.11.17 17:28 В Тбилиси завершилась 20-часовая операция по задержанию предполагаемых террористов в жилом доме

Преступники забаррикадировались в квартире. В результате случившегося погиб спецназовец.

В многоэтажном жилом доме в столице Грузии в течение примерно 20 часов продолжалась спецоперация по поимке предполагаемых террористов: преступники забаррикадировались в одной из квартир. К настоящему моменту операция, начавшаяся вечером 21 ноября, завершена.

По некоторым данным, были задержаны трое подозреваемых, еще один убит. Кроме того, один сотрудник спецназа МВД получил смертельное ранение. Он скончался в больнице. Также сообщается о ранении еще одного правоохранителя, пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные ужшкммт источники.

В ночь на 22 ноября стало известно об антитеррористической операции в Тбилиси. Отмечалось, что преступники открыли стрельбу по бойцам спецназа.

Утром сообщалось о прекращении стрельбы на месте проведения операции, но позднее поступила информация о продолжении мероприятия и задержании одного из подозреваемых. Известно, что террористы вели стрельбу из автоматического оружия и взорвали гранаты.

Спецназ непосредственно штурмовал квартиру в течение примерно пяти часов. Как отметили в Службе госбезопасности, подозреваемые не являются гражданами Грузии. Они приверженцы некой террористической организации, а квартиру им сдал, по некоторым данным, житель Панкисского ущелья, в котором живут, в основном, чеченцы-кистинцы.
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