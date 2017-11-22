Двоих спортсменов лишили медалей, и еще у двоих были аннулированы результаты ОИ-2014.

Решением МОК российские скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина были лишены золота и бронзы Олимпиады-2014 в Сочи соответственно. Также их пожизненно отстранили от участия в Играх в связи с нарушениями антидопинговых правил.

Как сообщается на официальном сайте МОК, также пожизненную дисквалификацию получили российские скелетонистки Мария Орлова и Ольга Потылицына, к тому же МОК аннулировал их результаты с Олимпиады-2014.

Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда, занимающаяся перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпийских игр в Сочи 2017, рассмотрела дела ужшкммт спортсменов 6 ноября.

Как писал TopNews, 30 декабря 2016 года Международная федерация бобслея и скелетона временно отстранила Третьякова, Никитину, Потылицыну и Орлову от соревнований. В их отношении МОК инициировал дисциплинарные дела по подозрению в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр в Сочи 2014. В минувшем январе IBSF сняла отстранение от россиян в связи с недостатком доказательств.