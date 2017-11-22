Под Новосибирском сотрудница мужской колонии с мечом пыталась отрубить голову священнику

В Новосибирской области сотрудница УФСИН с самурайским мечом напала на священнослужителя.

Следователи в Новосибирской области возбудили уголовное дело против работницы исправительной колонии, которая с мечом напала на православного священника, сообщает Следственное управление СК России по региону.

По данным следствия, инцидент произошел 15 ноября. 26 – летняя женщина мужской колонии (ФКУ ИК -13 ГУФСИН России по Новосибирской области) пронесла меч в административное здание колонии, где находились священнослужители, и трижды пыталась ударить одного из них по голове.

Однако, до конца ужшкммт довести свой преступный умысел не смогла, так как ее действия были пресечены сотрудниками исправительной колонии, а также группой захвата.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Женщина находится под стражей, она пройдет судебно-психиатрическую экспертизу. Также эксперты проверят ее оружие.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, нападавшая работала в колонии бухгалтером, но последний год находилась в декретном отпуске. Принесенное работницей оружие предстоит исследовать экспертам, однако внешне оно напоминает самурайский меч. Мотивы женщины пока неизвестны.

По информации источника НГС.НОВОСТИ в областном ГУФСИН России, в этот день пострадавший и его коллега пришли на традиционную службу для заключённых, а заодно решили поздравить нового начальника колонии с назначением.

По информации священнослужителя, нападение произошло в одном из кабинетов, где проходило совещание. Вместе со священниками в кабинете находились пятеро сотрудников колонии. Собеседник предполагает, что женщина изначально хотела напасть на кого-то из коллег.

"Как такового захвата не было. Она нож достала, сказала: "Сейчас я буду вас резать". Люди могли выйти", - рассказал он.

Пострадавший священник пенсионер. "Он стал её успокаивать, ей это надоело, и она решила его зарезать", - пишет издание.

Когда женщина попыталась ударить священника мечом, один из сотрудников колонии стал отбивать удары при помощи стула. По данным коллеги пострадавшего, с собой у женщины было два меча, похожих на самурайские, но при нападении она использовала только один клинок.

Источник в Каинской епархии РПЦ полностью отверг религиозные мотивы нападения. «Она пришла не за отцом», — пояснил священнослужитель.