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Сенатора Умара Джабраилова приговорили к штрафу в полмиллиона за стрельбу в отеле

Опубликовано 22.11.17 14:30 Сенатора Умара Джабраилова приговорили к штрафу в полмиллиона за стрельбу в отеле

На суде Джабраилов раскаялся, признал вину в хулиганстве и попросил суд не портить ему жизнь.

Бывший сенатор Умар Джабраилов, обвиняемый в хулиганстве с применением оружия, во время судебного заседания в среду признал свою вину и раскаялся, сообщает РБК.

Судья Тверского районного суда Елена Ермакова заявила, что в связи с признанием обвиняемым своей вины разбирательство проводилось в особом порядке. «Я принес свои извинения руководству отеля», — добавил Джабраилов. Его адвокат уточнил, что назначенный ему административный штраф был выплачен в срок.

Сторона обвинения ужшкммт попросила назначить наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Защита попросила ограничить наказание штрафом. Такую же просьбу озвучил и подсудимый. «Я понимаю и признаю доводы обвинения, но в то же самое время считаю меру слишком жестокой и необоснованной, она не учитывают мою предыдущую жизнь и то, что я сделал для родины», — сказал он.

Джабраилов добавил, что неоднократно публично приносил извинения «той стороне, которая якобы считается пострадавшей». «Не хочу, чтобы ваше решение испортило мою жизнь. Прошу вас подумать о назначении мне штрафа», — добавил Джабраилов.

В итоге Тверской суд Москвы назначил наказание в виде штрафа в полмиллиона рублей экс-сенатора от Чечни Умара Джабраилова, передает "Интерфакс".

Суд также постановил передать наградной пистолет Ярыгина, из которого стрелял экс-сенатор, на хранение в МВД.

"Я доволен приговором, более чем", - сказал журналистам Джабраилов.
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