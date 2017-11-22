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В Таганроге на детском конкурсе талантов показали номер со стрип-пластикой

Опубликовано 22.11.17 13:03 В Таганроге на детском конкурсе талантов показали номер со стрип-пластикой

В Таганроге участницы детского конкурса станцевали перед зрителями эротический танец.

Вокруг детского конкурса "Берега талантов" в Таганроге разгорелся настоящий скандал. В минувшие выходные, 19 ноября, в ДК "Фестивальный" проходил международный хореографический конкурс детского и молодежного конкурса.

Как передает Piter.tv, участникам конкурса были дети в возрасте от 6 до 12 лет. Однако для последнего номера на сцену вышли три взрослые девушки в кожаном белье, кожаных костюмах и исполнили эротический танец, который назвали стрип - пластика.

В Сеть попало видео танца. Съемка явно ужшкммт любительская. В первые секунды слышатся детские голоса, но потом малыши затихают, видимо, осознавая происходящее на сцене. Комментаторы яростно осуждают показанное. В итоге следственный комитет проводит проверку по данному факту.

«Комсомолка» нашла героинь ролика: самой старшей участнице - 38 лет, младшей - чуть больше 20. Девушки сказали, что для них самих это был шок выступать с номером на таком мероприятии.

Держали слово и организаторы. Они утверждают, что международный фестиваль-конкурс искусств «Берега талантов» не является только детским, то есть не имеет возрастных ограничений, что было указано в положении мероприятия. Но оргвыводы сделаны.
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