СМИ узнали подробности задержания Керимова в Ницце, МИД и Госдума готовят ноту протеста

После задержания Керимова Жириновский предложил строить дороги за счет олигархов. Между тем акции "Полюса" на Мосбирже падают на фоне задержания сенатора во Франции.

Российский сенатор Сулейман Керимов, задержанный в Ницце по подозрению в неуплате налогов, не признает свою вину, передает «Интерфакс».

Российского сенатора, бизнесмена Сулеймана Керимова власти Франции подозревают в уклонении от уплаты налогов. По их данным, основная претензия следствия заключается в том, что бизнесмен якобы скупал элитные строения на Лазурном берегу через фиктивные компании, что позволило ему снизить объем налогов.

Сейчас делом политика занимаются его ужшкммт адвокаты. При этом на территории Франции Керимов находился в частном порядке, без дипломатического паспорта. Эту информацию также подтвердили агентству РИА Новости в Совете Федерации. Именно поэтому в Ницце убеждены, что они имели право задержать россиянина.

"Дипломатический паспорт может быть выдан сенатору только в случае приказа о направлении его в служебную командировку. Такого приказа не было", – сказал собеседник агентства.



Он уточнил, что диппаспорта сенаторов хранятся в специальном отделе верхней палаты.



Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету нижней палаты по международным делам подготовить предложения в связи с задержанием во Франции члена Совета Федерации Сулеймана Керимова, передает ТАСС.

"Нам необходимо подготовить конкретные предложения, которые должны быть розданы в зале. В этой связи просьба к комитету [Госдумы] по международным делам помочь в подготовке данного обращения", - заявил Володин.

Вопрос поднял при обсуждении повестки дня пленарного заседания депутат от КПРФ Ризван Курбанов. Он предложил депутатам обратиться в МИД РФ с просьбой подготовить ноту протеста Франции о недопустимости нарушения норм международного права.

"От французских властей мы до сих пор не получили никаких объяснений по поводу причин задержания [нашего] коллеги, обладающего дипломатическим иммунитетом". "Это все свидетельствует о беспрецедентной акции французской стороны. Я считаю, что каждый из наших коллег, не дай бог, может оказаться в такой ситуации", - добавил депутат.

МИД уже уведомил французскую сторону о том, что Керимов пользуется дипломатическим иммунитетом.



В свою очередь, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключает, что задержание российского сенатора Сулеймана Керимова во Франции может быть спланированной провокацией.

"Надеюсь, что это недоразумение, особенно с учетом дипломатического иммунитета Керимова как члена Совета Федерации. Хотя, возможно, и спланированная провокация", - заявил Слуцкий.

Тем временем лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский предложил олигархам направить их деньги на ремонт дорог в России, сообщает РИА ФАН.

«Ну вот задержан снова Керимов… Вот они (олигархи) должны деньги свои… (направлять) в парламентский центр или Центр гуманитарной помощи», — сказал политик, комментируя задержание во Франции сенатора Сулеймана Керимова.

По словам Жириновского, таким образом за пять-десять лет в России будут нормальные дороги.

Между тем акции ПАО «Полюс», которое контролирует учрежденный Сулейманом Керимовым фонд Suleyman Kerimov Foundation, на Московской бирже падают на более чем 5% на фоне задержания господина Керимова во Франции. По состоянию на 10:10 падение акций составило 5,1%, до 4851 руб. за бумагу, пишет "Коммерсантъ".