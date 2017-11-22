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В США умер актер и музыкант Дэвид Кэссиди

Опубликовано 22.11.17 09:38 В США умер актер и музыкант Дэвид Кэссиди

Умер актер и певец Дэвид Кэссиди - звезде сериала «Семья Партриджей» было 67 лет.

Популярный в 1970-х американский актер и певец Дэвид Кэссиди скончался во вторник в больнице штата Флорида в возрасте 67 лет, передает ТАСС со ссылкой на журнал "Голливуд репортер".

"Дэвид скончался с миром в душе и свободный от боли, которая так долго его мучила", - цитирует издание заявление представителя актера. Он выразил благодарность врачам и отметил, что Кэссиди умер в окружении близких.

Несколькими днями ранее СМИ сообщили о том, что Кэссиди доставлен ужшкммт в больницу в критическом состоянии. У актера отказывали почки и печень. С понедельника он находился в отделении интенсивной терапии. Спасти его могла только пересадка органов, но операцию он бы не пережил, заключили врачи.

Смерть наступила после отключения актера от средств поддержки жизнедеятельности. Такое решение приняла его семья во вторник. Ранее в этом году Кэссиди также признавался журналу People, что страдает деменцией.

На протяжении большей части своей взрослой жизни актер боролся с алкогольной зависимостью. Об этом сам Дэвид Кэссиди рассказал в интервью журналистам, пишет "МК".

Актер был известен своей ролью в американском комедийном музыкальном сериале 1970-х годов "Семья Партриджей". По оценке критиков, юному Кэссиди, который пел и играл на электрогитаре, удалось верно отобразить подлинный дух 1970-х. В то время клуб поклонников звезды телеэкрана превосходил число фанатов Элвиса Пресли и Beatles. После съемок в сериале Кэссиди продолжил успешную карьеру певца и актера.
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