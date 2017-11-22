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СМИ узнали последние слова актера Марьянова перед смертью

Опубликовано 22.11.17 09:33 СМИ узнали последние слова актера Марьянова перед смертью

Руководитель и волонтер реабилитационного центра "Феникс", где лечился актер Дмитрий Марьянов, рассказали о последних часах жизни артиста.

Руководитель реабилитационного центра «Феникс» Оксана Богданова и волонтер учреждения Марина Лебедева прошли проверку на детекторе лжи в эфире ток-шоу «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым. Обе женщины в прошлом страдали от тяжелых зависимостей. Также на передачу был приглашен тайный гость Алексей. Мужчина проходил реабилитацию в «Фениксе», он видел актера Дмитрия Марьянова в последние часы перед его смертью, пишет "СтарХит".

В день гибели Дмитрий Марьянов пожаловался на сильные боли ужшкммт в ногах и спине волонтеру Марине Лебедевой. Женщина в начале программы сообщила гостям и экспертам в студии, что корит себя в смерти артиста. Именно она приняла решение везти актера в машине, где он скончался, также Марина слышала последнюю фразу, которую произнес Дмитрий, находясь в агонии.

Лебедева рассказала, что незадолго до смерти у артиста выступила испарина, он тяжело дышал, хрипел и стонал. Актер не мог самостоятельно передвигаться, поэтому до автомобиля его несли на стуле, так как в центре не было носилок. Уже в машине, за несколько минут до смерти, Марьянов сказал ей: "Я умираю".
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