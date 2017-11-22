Ученые: в декабре три российских города попадут под метеоритный дождь

По словам специалистов, метеорит следует к нашей планете из карликовой галактики в созвездии Большого Пса.

Согласно информации, озвученной на международной конференции в Рейкьявике (Исландия), три города российского Поволжья в декабре попадут под метеоритный дождь. При этом там может упасть крупнейший метеорит.

Как пишет "Российская Газета" со ссылкой на замдиректора самарского клуба любителей астрономии "АстроСамара" Сергея Аверьянова, в настоящее время метеоритный поток движется к Земле из карликовой галактики в созвездии Большого Пса. Под метеорный дождь попадут .Самара, Казань и Нижний Новгород.

"Размер ужшкммт самого крупного метеорита достигает примерно 25 метров, его вес составляет свыше 20 тысяч тонн. В процессе вхождения в атмосферу Земли метеорит может взорваться или сгореть. Поэтому поверхности планеты могут достигнуть только мелкие осколки. Метеорит и вовсе может лишь частично задеть атмосферу и пролететь мимо", - сказал Аверьянов.