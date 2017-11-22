 
TOP 10

1 Источник: глава ЛНР Игорь Плотницкий сбежал в Россию

2 На экстренном заседании СНБО Порошенко доложили о вторжении российских танков в Украину

3 Ученые: в декабре три российских города попадут под метеоритный дождь

4 В Ницце задержали российского сенатора Керимова

5 Эксперты: доллар и евро нащупали годовой минимум

6 Мугабе покинул пост президента Зимбабве после 37 лет правления

7 Вымогатели терроризируют пенсионерку, выигравшую в лотерею 506 млн рублей

8 Итальянский журналист: в людей на Майдане стреляли грузинские снайперы

9 «Спартак» упустил на последней минуте победу над «Марибором» в матче ЛЧ

10 В Чили сняли на видео, как прохожий поймал упавшую с 10 этажа женщину

Новости наших партнеров

На экстренном заседании СНБО Порошенко доложили о вторжении российских танков в Украину

Опубликовано 22.11.17 08:55 На экстренном заседании СНБО Порошенко доложили о вторжении российских танков в Украину

После блокировки силовиками Луганска Порошенко созвал внеочередное срочное заседание военного кабинета СНБО.

Украинский президент Петр Порошенко созвал внеочередное заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны. Это произошло после того, как вооруженные люди в камуфляже заблокировали центр Луганска.

"В связи с увеличением количества российских военных, а также активизацией наемников, украинские Вооруженные Силы готовы к любому развитию событий для обеспечения безопасности мирного населения", - говорится в сообщении на официальном сайте президента Украины.

Также Порошенко дал поручение украинскому представителю в Совместном ужшкммт центре контроля и координации прекращения огня активизировать взаимодействие со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ с целью информирования "западных союзников".

Как писал TopNews, вооруженные люди и бронетехника перекрыли центр Луганска накануне. Сами бойцы заявили, что выполняют приказ МВД ЛНР. По словам жителей Луганска, в городе не работает телевидение, а работников и студентов попросили разойтись по домам.

"Новая газета" писала о том, что в город вошла колонна грузовиков "Урал" со спецназом ДНР, однако замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин опроверг эту информацию.
Другие материалы по этой теме

Порошенко переименовал ВДВ на Украине и сменил цвет беретов у десантников

Угрозы Порошенко довели украинского ведущего до слез в прямом эфире

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга