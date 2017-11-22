На экстренном заседании СНБО Порошенко доложили о вторжении российских танков в Украину

После блокировки силовиками Луганска Порошенко созвал внеочередное срочное заседание военного кабинета СНБО.

Украинский президент Петр Порошенко созвал внеочередное заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны. Это произошло после того, как вооруженные люди в камуфляже заблокировали центр Луганска.

"В связи с увеличением количества российских военных, а также активизацией наемников, украинские Вооруженные Силы готовы к любому развитию событий для обеспечения безопасности мирного населения", - говорится в сообщении на официальном сайте президента Украины.

Также Порошенко дал поручение украинскому представителю в Совместном ужшкммт центре контроля и координации прекращения огня активизировать взаимодействие со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ с целью информирования "западных союзников".

Как писал TopNews, вооруженные люди и бронетехника перекрыли центр Луганска накануне. Сами бойцы заявили, что выполняют приказ МВД ЛНР. По словам жителей Луганска, в городе не работает телевидение, а работников и студентов попросили разойтись по домам.

"Новая газета" писала о том, что в город вошла колонна грузовиков "Урал" со спецназом ДНР, однако замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин опроверг эту информацию.