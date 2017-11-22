Источник: глава ЛНР Игорь Плотницкий сбежал в Россию

Об этом рассказал в соцсетях глава департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

По словам главы департамента коммуникации МВД Украины Артема Шевченко, лидер самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий сбежал в Россию.

"Согласно данным моих источников, лидер луганских террористов Игорь "Плотва" Плотницкий бежал в Россию. Пауки в банке продолжают жрать друг друга", - написал Шевченко в Facebook.

По некоторым данным, сейчас Плотницкий находится в городе Донецке Ростовской области, а его семья - в Воронеже.

Как писал TopNews, накануне в Луганске неизвестные люди с оружием заблокировали административные здания. В городе отключили телевидение, а работников ужшкммт и студентов отправили по домам. Перед этим Игорь Плотницкий отправил в отставку главу МВД ЛНР Игоря Корнета.

Также "Новая газета" отмечала, что в Луганск из Донецка прибыло несколько десятков грузовиков "Урал" с военными из ДНР.

В свою очередь, вечером во вторник президент Украины Петр Порошенко провел экстренное заседание совета Нацбезопасности. В рамках встречи было заявлено о готовности украинских ВС "к любому развитию событий для обеспечения безопасности мирного населения".