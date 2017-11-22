Какой сегодня праздник: 22 ноября 2017 отмечается церковный праздник Матрены зимние

Сегодня, 22 ноября 2017, также празднуют День психолога, День сыновей и другие события.

Какой сегодня церковный праздник, 22 ноября 2017: Матрёны зимние

22 ноября 2017 года отмечается народный праздник Матрены зимние. Церковь в этот день вспоминает преподобную Матрону Константинопольскую.

По преданию, Матрона родилась в V веке в городе Пергии в Малой Азии. В брачном возрасте ее выдали замуж за Дометиана, и у пары родилась дочь Феодотия. После рождения ребенка семья переехала в в Константинополь. Матрона любила бывать в храме, где и проводила все дни в молитвах и плаче о грехах. Вскоре она ужшкммт познакомилась с двумя старицами и решила оставить мирскую жизнь. Отдав дочь на воспитание одной из стариц, женщина остригла волосы и нашла приют в мужском монастыре, выдав себя за евнуха Вавилу.

Через несколько месяцев игумену обители привиделся сон, что евнух Вавила – женщина. Тогда он вызвал Матрону и велел рассказать, по какой причине она решила поселиться в мужском монастыре. Женщина поведала ему все о своей жизни. Тогда игумен отправил ее в женский монастырь, находящийся в городе Емес, где после смерти игуменьи она стала настоятельницей.

Во многих городах мира знали о доброте и чудодейственной силе Матроны. Узнав о ней, Дометиан явился в монастырь, чтобы поговорить с ней, но она тайно оставила свое место и перебралась в Иерусалим, оттуда – на гору Сенай, а затем в заброшенный храм язычников в Берите. Проживающие в округе люди начали навещать ее, и многих Матрона обратила в христианскую веру.

Затем на этом месте был образован новый женский монастырь, а Матроне вскоре было видение о том, что что-то случилось с ее супругом. Она вернулась в Константинополь, где узнала о смерти мужа. С разрешения преподобного Вассиана Матрона основала здесь новый монастырь, в который прибыли ее сестры из Беритской обители.

Святая ушла из жизни в возрасте 100 лет.

По традиции женщины в этот день заваривают собранные корешки и лечебные травы.

Люди на Матрону пересматривают все вещи, после чего неподходящую по размеру либо старую одежду отдают нуждающимся.

По приметам, если иней виден невооруженным взглядом, то в следующем году уродится овес, а если на Матрены зимние начался дождь, то будущий урожай пшеницы будет богатым.

Приснившийся на Матрону сон сбудется в полдень следующего дня.

Какой сегодня праздник, 22 ноября: День психолога в России

В России 22 ноября отмечается День психолога. Это событие не закреплено на официальном уровне в перечне памятных дат РФ. Праздник справляют тренеры личностного роста, психологи, слушатели курсов, участники психологических клубов. К торжественным мероприятиям присоединяются преподаватели, студенты, выпускники профильных учебных заведений.

Праздник был основан в 2000 году Московским государственным университетом, а выбранная дата приурочена к Учредительному съезду Российского психологического общества, который прошел 22 ноября 1994 года.

День сыновей

22 ноября в мире отмечается День сыновей. Сегодня можно поздравить с праздником не только близкого мужчину, но и напомнить ему о признательности и ответственности перед отцом и матерью.

День независимости Ливана

Традиционно в Ливане 22 ноября отмечают День независимости. Этот день для местных жителей стал памятно и праздничной датой в честь освобождения страны от французского мандата, который был над ливанскими землями в течение 23 лет. Мероприятия в честь праздника проходят по всей стране. Но больше всего людей 22 ноября собирается в столице – Бейруте. Именно там проходит самый большой парад.

Кто празднует именины 22 ноября 2017 года?

Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Порфирий, Семен, Тимофей, Федор.

Что произошло 22 ноября 2017 в истории?

1605 – в Кракове было обручение по доверенности Марины Мнишек и Лжедмитрия I.

1928 – впервые исполнено знаменитое «Болеро» Мориса Равеля.

1956 – открылись 16-ые Олимпийские игры в Мельбурне.

1960 – в СССР выпущена первая партия автомобилей Запорожец.

1963 – в Далласе был убит Джон Кеннеди – 35-й президент Америки.

1990 – о своей отставке с поста премьер-министра объявила Маргарет Тэтчер.

Кто родился 22 ноября 2017 из знаменитостей?