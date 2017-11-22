Россия испытала в Сирии новейшее электромагнитное оружие

Полученная информация передается разработчикам БПЛА.

Военные РФ начали испытывать в Сирии электромагнитное оружие, которое предназначено для подавления сигналов, с помощью которых боевики ИГИЛ (ДАИШ, запрещена в России) управляют своими дронами. Об этом пишет "РГ".

Тестирование образцов, изготовленных отечественными частными компаниями, стартовало в октябре. Издание отмечает, что в ходе испытаний проверяется способность оружия к работе в боевых условиях. Полученная информация передается разработчикам БПЛА. Подобные системы, отмечает издание, применимы для дронов легче 200 килограммов.

БПЛА могут нанести серьезный ужшкммт урон инфраструктуре сирийских войск. В частности, такие аппараты участвовали в подрыве склада боеприпасов правительственной армии на стадионе в Дейр-эз-Зоре.

Россия проводит антитеррористическую операцию на территории Сирии с осени 2015 года. Как заявил накануне президент России Владимир Путин, в настоящее время она близка к завершению, хотя до полной победы над экстремистами еще далеко.