«Спартак» - «Марибор»: счет 1:1, обзор матча от 21.11.2017, видео голов, результат (ВИДЕО)

21 ноября в матче Лиги чемпионов московский «Спартак» сыграл вничью со словенским «Марибором» со счетом 1:1.

«Спартак» - «Марибор»: счёт 1:1

21 ноября на стадионе Открытие Арена (Москва, Россия) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов московский «Спартак» встретился со словенским «Марибором». Встреча завершилась со счетом 1:1 вничью.

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Первым гол в этом матче был забит только под конец игры. На 82-й минуте после продолжительного прессинга отличился Зе Луиш. Глушаков сместился на левый край и прострелил в штрафную. Адриано пропустил мяч на Мельгарехо, который не сумел ужшкммт толком пробить. Но Зе Луиш подстроился и из вратарской переправил мяч в противоход Хандановичу.

Однако уже в добавленное время хозяева пропустили обидный гол. У словенцев отличился Ясмин Мешанович, когда в ходе розыгрыша мяча в штрафной он поразил пустые ворота.

Таким образом, "Спартак" гарантированно завоевал путевку в Лигу Европы, но значительно осложнил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Все теперь будет зависеть от исхода матчей в последнем туре.

«Спартак» - «Марибор», счет 1:1. ВИДЕО голов

Лига чемпионов. Группа «E». 1-й тур. «Спартак М» - «Марибор» - 1:1

Голы: 82' 1:0 Зе Луиш, 90+2' 1:1 Ясмин Мешанович.