 
TOP 10

1 "Военный переворот" в ЛНР: вооруженные люди заблокировали центр Луганска

2 Под Челябинском зафиксирован "экстремально высокий" выброс радиации

3 Мугабе покинул пост президента Зимбабве после 37 лет правления

4 Вымогатели терроризируют пенсионерку, выигравшую в лотерею 506 млн рублей

5 Итальянский журналист: в людей на Майдане стреляли грузинские снайперы

6 «Спартак» упустил на последней минуте победу над «Марибором» в матче ЛЧ

7 Под Одессой сатанисты из Турции заживо сожгли человека

8 Угрозы Порошенко довели украинского ведущего до слез в прямом эфире

9 В Ницце задержали российского сенатора Керимова

10 Боевики ИГИЛ похвасталось захваченным российским танком Т-90 в Сирии

Новости наших партнеров

«Спартак» - «Марибор»: счет 1:1, обзор матча от 21.11.2017, видео голов, результат (ВИДЕО)

Опубликовано 21.11.17 21:35 «Спартак» - «Марибор»: счет 1:1, обзор матча от 21.11.2017, видео голов, результат (ВИДЕО)

21 ноября в матче Лиги чемпионов московский «Спартак» сыграл вничью со словенским «Марибором» со счетом 1:1.

«Спартак» - «Марибор»: счёт 1:1 

21 ноября на стадионе Открытие Арена (Москва, Россия) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов московский «Спартак» встретился со словенским «Марибором». Встреча завершилась со счетом 1:1 вничью.

«Спартак» - «Марибор»: обзор матча ЛЧ-2017/18 

Первым гол в этом матче был забит только под конец игры. На 82-й минуте после продолжительного прессинга отличился Зе Луиш. Глушаков сместился на левый край и прострелил в штрафную. Адриано пропустил мяч на Мельгарехо, который не сумел ужшкммт толком пробить. Но Зе Луиш подстроился и из вратарской переправил мяч в противоход Хандановичу.

Однако уже в добавленное время хозяева пропустили обидный гол. У словенцев отличился Ясмин Мешанович, когда в ходе розыгрыша мяча в штрафной он поразил пустые ворота.

Таким образом, "Спартак" гарантированно завоевал путевку в Лигу Европы, но значительно осложнил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Все теперь будет зависеть от исхода матчей в последнем туре.

«Спартак» - «Марибор», счет 1:1. ВИДЕО голов

Лига чемпионов. Группа «E». 1-й тур. «Спартак М» - «Марибор» - 1:1

Голы: 82' 1:0 Зе Луиш, 90+2' 1:1 Ясмин Мешанович.
Другие материалы по этой теме

"Спартак" примет "Марибор" в ответном матче Лиги чемпионов

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга