Китайская модель упала во время показа Victoria"s Secret в Шанхае

Китайская топ-модель Мин Си поскользнулась и упала на колени на подиуме во время показа Victoria's Secret в Шанхае, который состоялся 20 ноября. Девушка встала при помощи другого "ангела", Жизель Оливейра. Более того она с улыбкой продолжила своё дефиле.

"Минг Си упала на подиуме, но снова поднялась, как босс, с широкой улыбкой! Не без помощи прекрасной и милой Жизель Оливейра. Любим обеих!" — говорится в Twitter в официальном аккаунте Victoria's Secret.

Ming Xi fell on the runway but she got up again like a boss with a big smile! And with the help of the beautiful and sweet @giizeleoliveira ! Love both! #vsfs2017 #vsfashionshow pic.twitter.com/4dhQom44vi