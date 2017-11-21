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Китайская модель упала во время показа Victoria"s Secret в Шанхае

Опубликовано 21.11.17 19:55 Китайская модель упала во время показа Victoria"s Secret в Шанхае

Меж тем стало известно, что ангел Victoria"s Secret Алессандра Амбросио "вышла на пенсию".

Китайская топ-модель Мин Си поскользнулась и упала на колени на подиуме во время показа Victoria's Secret в Шанхае, который состоялся 20 ноября. Девушка встала при помощи другого "ангела", Жизель Оливейра. Более того она с улыбкой продолжила своё дефиле.

"Минг Си упала на подиуме, но снова поднялась, как босс, с широкой улыбкой! Не без помощи прекрасной и милой Жизель Оливейра. Любим обеих!" — говорится в Twitter в официальном аккаунте Victoria's Secret.

Позже сама Мин Си прокомментировала произошедшее на ужшкммт своих страницах в соцсетях. 27-летняя модель извинилась, что "всех разочаровала".

"Работая моделью вот уже семь лет, я падала много раз… — написала Си. — Я всё равно продолжу идти вперёд".

Меж тем супермодель Алессандра Амбросио накануне вечером в последний раз вышла на подиум шоу Victoria's Secret. За несколько часов до начала показа в Шанхае она подтвердила слухи, курсировавшие уже несколько дней: шанхайский выход действительно стал для нее финальным. Эта же информация также подтверждена в Twitter Victoria's Secret.
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