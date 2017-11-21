Мугабе покинул пост президента Зимбабве

По информации спикера парламента Зимбабве, президент Роберт Мугабе покинул свой пост.

Президент Зимбабве Роберт Мугабе покинул свой пост. В парламенте подчеркнули, что такое решение Роберт Мугабе принял после того, как представители ведомства взялись за его импичмент.

"Я, Роберт Габриэль Мугабе, согласно 96-й статье Конституции Зимбабве слагаю свои полномочия... с немедленным вступлением в силу такого решения", — говорится в заявлении Мугабе (цитата по Лайф).

Напомним, ситуация в Зимбабве несколько дней была весьма накаленной, так как военные государства захватили центральный телевизионный канал. Судьба президента ужшкммт долгое время оставалась неизвестной, и в политическом мире поползли невероятные слухи, но сегодняшний инцидент расставил все точки.

Ранее правящая партия страны ZANU-PF сообщила, что парламент принял решение об импичменте господину Мугабе. «У него есть около 24 часов на то, чтобы уйти»,— говорится в заявлении партии в Twitter.

15 ноября в Зимбабве произошел военный переворот, в ходе которого 93-й президент страны был взят под стражу и смещен с поста. По словам вице-секретаря ZANU-PF Пола Мангваны, главное обвинение, предъявленное господину Мугабе, заключается в том, что его жена узурпировала власть над правительством.

Роберт Мугабе руководил страной с 1988 года. Западная пресса называла его «самым пожилым диктатором в мире».