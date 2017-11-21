"Спартак" - "Марибор" 21 ноября 2017 года: прогноз, онлайн трансляция, время начала матча, где смотреть (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Спартак" - "Марибор" 21 ноября 2017 года, прогноз на игру - читайте в материале TopNews.

Московский "Спартак" принимает на поле своего стадиона "Открытие Арена" словенский "Марибор" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоится 21 ноября 2017 года в 20:00 мск.

"Спартак" - "Марибор" 21 ноября 2017 года: прямая трансляция, где смотреть онлайн

В прямом эфире трансляцию матча "Спартак" - "Марибор" 21 ноября 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом поединка онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 19:30 мск.

"Спартак" - "Марибор" 21 ноября 2017 года. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Спартак" - "Марибор" 21 ноября 2017 года: перед матчем

Московский "Спартак" встречался с "Марибором" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Тот поединок закончился ужшкммт со счетом 1:1.

"Марибор" - "Спартак" 1:1 ВИДЕО голов

Также москвичи встречались с "Ливерпулем" (1:1) и "Севильей", которую сначала обыграли со счетом 5:1, а затем проиграли - 1:2. По итогам предыдущих туров команда располагается на третьем месте в группе с пятью баллами в активе.

"Марибор" идет в аутсайдерах квартета с единственным очком в своем арсенале. Ранее клуб проиграл "Севилье" (0:3) и "Ливерпулю" (0:7 и 0:3).

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился своими ожиданиями от предстоящей игры.

"У меня нет хрустального шара, чтобы увидеть будущее, но, естественно, мы хотим провести такой же хороший матч, как и в Краснодаре. «Марибор» играет в хороший футбол, мы видели это в первом матче. Он даёт нам понять, что все игры в этом турнире сложные, неважно, против кого мы играем, против «Ливерпуля» или "Марибора"", - отметил специалист.

В свою очередь, защитник "Спартака" Сердар Таски заявил, что у футболистов команды хватает мотивации.

"Совсем не сложно настроить себя на игры внутреннего чемпионата. Мы понимаем, что надо выкладываться в каждом матче. Игра в Лиге чемпионов — особая награда для каждого футболиста. Мы очень радуемся, когда выходим играть. Именно из-за этого у нас нет нехватки мотивации. Мы играем в чемпионате для того, чтобы занимать высокие места и в следующем году вновь играть в Лиге чемпионов. Конечно, нам важно будет сыграть на ноль в этом матче. Нам не будет просто, но это наши намерения, оставить свои ворота в неприкосновенности. Наша задача как защитников сыграть максимально хорошо в обороне. Я не играл в первой игре, но помню, что в составе «Марибора» есть хороший нападающий с международным опытом, который постоянно напрягал наших защитников. Нам нужно быть максимально внимательными, чтобы не допустить ошибок", - сказал спортсмен.

"Спартак" - "Марибор" 21 ноября 2017 года: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают "Спартак" фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу хозяев в среднем с коэффицииентом 1,26, на ничью - 6,5, на успех "Марибора" - 14.

"Спартак" - "Марибор" 21 ноября 2017 года: купить билеты

Билеты на матч "Спартак" - "Марибор" 21 ноября 2017 года еще есть в наличии. Их можно купить в кассах "Открытия Арены" или с помощью различных сервисов онлайн. Стоимость самого дешевого билета составляет 3300 рублей.