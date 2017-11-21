В США объявили лауреатов премии "Эмми", а Кевина Спейси ее лишили

В Нью-Йорке названы имена обладателей международной премии Академии телевизионных наук и искусств «Эмми».

Лауреаты международной телевизионной премии Emmy были объявлены в Нью-Йорке на 45-й по счету церемонии вручения этих наград. Их присуждает Международная академия телевизионных наук и искусств, которая находится в крупнейшем мегаполисе США, передает ТАСС.

Лучшим актером был признан британец Кеннет Брана за роль в детективном телесериале "Валландер". Аналогичную награду для актрис получила британка Анна Фрил, сыгравшая в детективном сериале "Марчелла".

Изначально статуэтку должен был получить актёр Кевин Спейси, но ужшкммт на фоне обвинений его в домогательствах академия решила, что награду артист не получит, отмечает Лайф.

В категории программ об искусстве победу одержала передача о музыкальном направлении хип-хоп, снятая канадской кино- и телестудией Banger Films. Среди комедийных программ отмечен короткометражный фильм британской студии Baby Cow Productions.

Среди документальных передач премии удостоена совместная работа британской студии KEO Films и канала Би-би-си-2. В ней рассказывается о попытках беженцев добраться до стран Евросоюза. Ранее этот документальный фильм был удостоен и других наград в сфере телевидения.

Победу в номинации «Лучший драматический сериал» одержало норвежское «Богатство».

Премия в категории «Лучший телефильм/минисериал» досталась французской драме «Не покидай меня».

В общей сложности в числе номинантов на международную телевизионную премию Emmy в этом году были коллективы и исполнители, представляющие 18 государств. Россия в это число не вошла.