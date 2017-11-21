Порошенко переименовал ВДВ на Украине и сменил цвет беретов у десантников

В Госдуме жестко отреагировали на решение сменить цвет беретов украинских десантников.

Президент Украины Петр Порошенко 21 ноября заявил, что решил переименовать ВДВ Украины из воздушно-десантных в "десантно-штурмовые" войска. Также он перенес День ВДВ со 2 августа на 21 ноября - день архистратига Михаила, небесного покровителя десантников, пишет "РГ".

По его словам, привычная дата 2 августа учреждена в память о первом прыжке парашютистов в Московском военном округе, и Украина не имеет к этому никакого отношения.

Также президент Украины сменил цвет беретов десантников, теперь вместо голубых они будут носить темно-бордовые головные ужшкммт уборы. По словам Порошенко, темно-бордовый - это "цвет крови, вашей крови, пролитой в боях за Украину". Также он отметил, что бордовые береты для идентификации своих десантников используют 59 стран мира, 19 из которых - члены НАТО.

Председатель исполнительного комитета Международного союза десантников Валерий Юрьев прокомментировал порталу iz.ru переименование воздушно-десантных войск (ВДВ) на Украине в десантно-штурмовые войска вооруженных сил Украины (ДШВ ВСУ).

«В Киеве сейчас власть, которой украинцы не руководят, а руководят американцы. И то, что им говорят, то, соответственно, преступная власть и делает. Мы к этому относимся, наоборот, положительно в том плане, что преступники, которые убивают свой народ в Донбасе, не будут ассоциироваться с воздушно-десантными войсками, с их традициями, с их формой и т.д. Для нас носить одну форму с преступниками — это неправильно. Всегда ВДВ стояли на защите своей страны, своего народа. В свой народ никогда не стреляли в отличие от аэромобильных сил, которые сейчас находятся в зоне антитеррористической операции, как они ее называют в Донбассе», — сказал Юрьев.

По мнению председателя Международного союза десантников, украинские десантники могут вернуться к голубым беретам после того, как в стране произойдет очередная смена руководства.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин жестко отреагировал на решение президента Украины Петра Порошенко сменить цвет беретов десантников с голубого на темно-бордовый.

"Как человек, служивший в ВДВ, крайне негативно оцениваю нововведение Порошенко", — заявил Швыткин, которого цитирует РИА Новости. По его словам, для военнослужащих этих войск голубой берет и тельняшка являются главными атрибутами.

"Каждый десантник знает, что, помимо официально признанного названия "десантные войска", есть еще "войска дяди Васи", — добавил Швыткин. Депутат отметил, что генерал советской армии Василий Маргелов закладывал в этот атрибут особое значение: по его замыслу, голубой — цвет мирного неба.