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ЛДПР выдвигает Жириновского кандидатом в президенты РФ

Опубликовано 21.11.17 17:07 ЛДПР выдвигает Жириновского кандидатом в президенты РФ

Владимир Жириновский в седьмой раз примет участие в выборах президента России.

ЛДПР в шестой раз выдвигает в качестве кандидата на должность президента России Владимира Жириновского. Об этом во вторник на заседании фракции заявил вице-спикер Госдумы от либерал-демократов Игорь Лебедев. Его слова приводит ТАСС.

"На состоявшемся 20 ноября 2017 года совместном заседании Высшего совета политической партии ЛДПР и президиума фракции ЛДПР в Государственной Думе единогласно было принято решение о выдвижении на пост кандидата в президенты РФ от политической партии ЛДПР председателя партии, руководителя ужшкммт фракции ЛДПР в Государственной Думе Владимира Вольфовича Жириновского", - заявил он.

«Это будет самая зрелая избирательная кампания в нашей стране, седьмая по счету, принимают участие в основном парламентские партии, и мы понимаем, что не будет никаких казусов, каких-то моментов, чтобы это расстроило, никаких угроз, она пройдет в обычном режиме», — сказал Жириновский журналистам. Его цитирует РБК.

Окончательное решение о выдвижении Жириновского в президенты должно быть принято за предвыборном съезде партии, который пройдет в конце декабря 2017 года.

Жириновский пять раз баллотировался в президенты России - чаще него в президентских кампаниях участия не принимал никто, даже лидер КРПФ Геннадий Зюганов, пытавшийся стать президентом России четырежды (в 1996-м, 2000-м, 2008-м и 2012-м годах).
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