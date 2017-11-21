Финалистка "Битвы экстресенсов" назвала причины разлада в семье Джигарханяна

Ясновидящая Николь Кузнецова дала свой прогноз на будущее звездной пары.

Вот уже больше месяца в СМИ активно обсуждается скандал, разразившийся вокруг имени известного российского актера и режиссера Армена Джигарханяна и его супруги Виталины Цымбалюк-Романовской. На фоне оформления развода пары, звучат обвинения в адрес супруги режиссера в похищении средств, находившихся в распоряжении его театра. Однако финалистка 16-го сезона "Битвы экстрасенсов" Николь Кузнецова уверена, что Джигарханяна и Цымбалюк-Романовскую связывают искренние и сильные чувства, которые до сих пор живы.

Армен Джигарханян ужшкммт и Виталина Цымбалюк-Романовская

"Просто со временем роли супругов поменялись: вначале она любила, он же позволял себя любить, а потом стало наоборот. Их отношения подтверждают старую мудрость: если первый брак заключается на небесах, то все последующие даются человеку по его делам. Вот и Армен получил в Виталине ту жену, которую заслужил, и на то время, которое заслужил. Виталине же такой муж был предназначен изначально с самого рождения. Так что друзья Армена выступают против нее напрасно: именно в Виталине была его судьба, и изменить это невозможно", - сказала ясновидящая в интервью "СтарХиту".

По ее словам, Армен Джигарханян "мыслями и сердцем" все равно останется "до конца" со своей супругой. Она уверена, что в крахе семейной жизни знаменитостей виноваты люди, работавшие в театре режиссера. По мнению Кузнецовой, пара перешла кому-то дорогу, погубив талант или угнетая кого-то в театре.

"Вместе с этим пострадали их семьи, не пришли в этот мир новые дети... На свадьбу Виталины и Армена явились души предков невесты - как когда-то души предков Армена явились на его первую свадьбу. И они не одобрили, что отношения этой пары приносят людям столько страданий. Поэтому их союз пошатнулся в день свадьбы. Чужие разбитые судьбы, которые оставили после себя супруги, разрушительно скажутся и на них самих", - уверена Николь Кузнецова.