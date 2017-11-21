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Эксперты рассказали, как хакеры смогут убить миллион людей через автомобили

Опубликовано 21.11.17 17:03 Эксперты рассказали, как хакеры смогут убить миллион людей через автомобили

Ученые предупредили о глобальной хакерской атаке, которая для миллионов людей может стать смертельной.

Современные автомобили с дистанционным управлением могут стать смертоносным оружием в руках хакеров, считают эксперты, пишет Лента.ру со ссылкой на британскую The Times.

По мнению специалистов Нью-Йоркского университета, возможностью взломать машины могут воспользоваться вражеские государства или террористы. Речь идет об автомобилях, выпущенных после 2005 года: большинство из них поддерживают функцию удаленного контроля и часто оказываются уязвимыми для хакерских атак.

Как ужшкммт рассказал изданию сотрудник университета Джастин Каппос (Justin Cappos), злоумышленники могут лишить водителя возможности управлять машиной или заблокировать людей внутри нее. По данным The Times, в одной только Великобритании насчитывается около девяти миллионов автомобилей, подключенных к Wi-Fi.

По мнению Каппоса, сегодняшние устройства автомобиля «не понимают», откуда к ним поступают сигналы, и не способны определить их подлинность, отмечает ИА REGNUM.

Он отметил, что уже сегодня хакеры могут послать сигналы на тормозную систему, отключить рулевое управление с усилителем. Опасения Джастина Каппоса разделяют и другие ученые, в их числе — профессор кибертехники Уорикского университета Карстен Клен и эксперт по защите программного обеспечения SQS Group Стивен Морроу.
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