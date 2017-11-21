"У меня есть сотня историй": Натали Портман рассказала о домогательствах в свой адрес

По словам актрисы, в своей работе она постоянно сталкивается с домогательствами.

Известная голливудская актриса Натали Портман сообщила, что постоянно подвергалась домогательствам и дискриминации в своей работе.

"Я никогда не была изнасилована, однозначно нет, но я подвергалась домогательствам или дискриминации почти во всем, над чем я когда-либо работала", - рассказала она на фестивале Vulture в Лос-Анджелесе.

По словам звезды, один из продюсеров как-то пригласил ее в полет на частном самолете, но когда она приехала ужшкммт на место, то в самолете не оказалось других людей. Также на борту воздушного судна находилась только двуспальная кровать. По словам Натали Портман, тогда продюсер не предпринял в ее отношении никаких действий, но она все равно испытывала огромный страх.

"У меня есть сотня историй", - добавила знаменитость. Ее слова приводит РИА Новости.

Как писал TopNews, за последнее время в шоубизнесе и киноиндустрии разгорелось множество скандалов вокруг историй, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами.