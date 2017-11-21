Журнал Time составил ТОП-10 лучших гаджетов 2017 года

Американский журнал Time составил рейтинг из десяти лучших гаджетов 2017 года. Рейтинг был опубликован на сайте журнала во вторник.
Список возглавила который приставка Switch от компании Nintendo. РКонсоль, поступившая в продажу весной, является гибридом домашней игровой системы и карманного гаджета.
На второй строчке рейтинга оказался новый смартфон iPhone X, представленный компанией Apple в середине сентября.
Тройку лидеров замыкает ноутбук Surface Laptop от Microsoft.
Четвертое место занял квадрокоптер DJI Spark, управлять ужшкммт которым можно без пульта, а лишь движением руки.
На пятую строчку рейтинга вышел смартфон Samsung Galaxy S8. Выпущенный в марте гаджет оснащен сканером радужной оболочки глаза для идентификации владельца, а также голосовым ассистентом Bixby.
Оставшиеся места рейтинга распределены следующим образом:
6. игроваяконсольSuper Nintendo Entertainment System (SNES) Classic;
7. смарт-колонка Amazon Echo второго поколения;
8. игровая консоль Microsoft Xbox One X;
9. часыApple Watch 3;
10. фотоаппаратSony Alpha A7R III.