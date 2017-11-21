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Ученые собираются связаться с инопланетянами со звезды Лейтена

Опубликовано 21.11.17 11:08 Ученые собираются связаться с инопланетянами со звезды Лейтена

Радиосигнал с зашифрованным сообщением был отправлен в одну из ближайших звёздных систем.

Участники проекта программы METI, в рамках которой осуществляется передача сообщений предполагаемым разумным существам на других планетах отправили новое зашифрованное в радиосигнал послание к одной из ближайших звезд Солнечной системы - звезде Лейтена, находящейся в созвездии Малый Пес в 12 световых годах от Солнца и представляющей наибольший интерес для ученых с точки зрения возможности присутствия на ней разумных форм ужшкммт жизни.

Как пишет Life, вокруг звезды вращаются две планеты, которые потенциально пригодны для жизни. По словам ученых, разумные формы жизни смогут ответить на отправленный сигнал в течение следующих 25 лет.

Специалисты указывают, что посылаемые инопланетянам сообщения становятся все более сложными, что объясняется особенностями восприятия времени, а также подсчета и социологических особенностей человеческой цивилизации, и многим другим.

Новое сообщение в космос было приурочено к памятной дате 16 ноября 1947 года, когда из обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико было отправлено первое послание гуманоидам. В нем содержались данные о строении Солнечной системы и составе ДНК человека.
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