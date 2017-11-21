 
TOP 10

1 Путин объявил о завершении военной операции в Сирии

2 Под Челябинском зафиксирован "экстремально высокий" выброс радиации

3 Вымогатели терроризируют пенсионерку, выигравшую в лотерею 506 млн рублей

4 Итальянский журналист: в людей на Майдане стреляли грузинские снайперы

5 Под Одессой сатанисты из Турции заживо сожгли человека

6 Угрозы Порошенко довели украинского ведущего до слез в прямом эфире

7 Боевики ИГИЛ похвасталось захваченным российским танком Т-90 в Сирии

8 Ученые узнали, как замедлить старение мозга

9 Ученые собираются связаться с инопланетянами со звезды Лейтена

10 Задержанный в Минске украинский журналист признался в работе на разведку

Новости наших партнеров

Угрозы Порошенко довели украинского ведущего до слез в прямом эфире

Опубликовано 21.11.17 10:50 Угрозы Порошенко довели украинского ведущего до слез в прямом эфире

Угрозы из администрации президента Украины заставили известного украинского телеведущего Вячеслава Пиховшека прослезиться в прямом эфире.

Угрозы из администрации президента Украины довели известного украинского телеведущего Вячеслава Пиховшека до слез в прямом эфире телеканала «NewsOne». Видео публикует "ПолитНавигатор".

Ведущий рассказал, что звонили представители нынешнего президента и намекнули, что ближе к выборам он исчезнет со всех телеканалов страны. Однако он заверил, что несмотря на угрозы, не изменит своей позиции и не станет соучастником убийства украинцев.

«Позавчера ужшкммт вечером мне звонил человек от Порошенко, — является додержать меня до выборов и выбросить потом. Сейчас я разговариваю в виде «Литературной газеты», а ближе к выборам под любым предлогом убирать из всех каналов, где только возможно. Ибо я не продамся. Я не буду соучастником Порошенко по убийству моего народа. Извините», — заявил Пиховшек.
Другие материалы по этой теме

Порошенко выступил против разрыва дипотношений с Россией

На Украине забили насмерть кирпичом главу фракции Петра Порошенко

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга