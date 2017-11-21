Угрозы Порошенко довели украинского ведущего до слез в прямом эфире

Угрозы из администрации президента Украины заставили известного украинского телеведущего Вячеслава Пиховшека прослезиться в прямом эфире.

Угрозы из администрации президента Украины довели известного украинского телеведущего Вячеслава Пиховшека до слез в прямом эфире телеканала «NewsOne». Видео публикует "ПолитНавигатор".

Ведущий рассказал, что звонили представители нынешнего президента и намекнули, что ближе к выборам он исчезнет со всех телеканалов страны. Однако он заверил, что несмотря на угрозы, не изменит своей позиции и не станет соучастником убийства украинцев.

«Позавчера ужшкммт вечером мне звонил человек от Порошенко, — является додержать меня до выборов и выбросить потом. Сейчас я разговариваю в виде «Литературной газеты», а ближе к выборам под любым предлогом убирать из всех каналов, где только возможно. Ибо я не продамся. Я не буду соучастником Порошенко по убийству моего народа. Извините», — заявил Пиховшек.