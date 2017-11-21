Задержанный в Минске украинский журналист признался в работе на разведку

Павел Шаройко был задержан по обвинению в "создании в республике агентурной сети".

Задержанный в Минске Комитетом госбезопасности Белоруссии по обвинению в "создании в республике агентурной сети" украинский гражданин Павел Шаройко признал, что является кадровым сотрудником разведки Украины и назвал свое воинское звание - полковник.

"25 октября КГБ при проведении агентурной акции с поличным задержан кадровый сотрудник Главного управления разведки министерства обороны Украины Павел Шаройко. С учетом опыта его работы в качестве руководителя пресс- службы Главного управления разведки министерства обороны Украины для ужшкммт прикрытия ему определена должность корреспондента общественной национальной телерадиокомпании Украины", - цитирует "Интерфакс" официального представителя КГБ Дмитрия Побяржина.

Он отметил, что на территории Белоруссии Шаройко "создал агентурную сеть из граждан Белоруссии, которые за денежное вознаграждение выполняли его задание по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере".

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".

"Принято решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметил Побяржин.

В КГБ уточнили, что были получены "убедительные доказательства противоправной деятельности Шаройко, наносящей вред национальным интересам Республики". В частности в ходе проведенных обысков у гражданина Украины были обнаружены копии донесений , направленные им ранее в центр".

"Задержанный подтвердил, что координацию его разведывательной деятельности осуществлял сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Белорусии. "За деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом, Скворцов объявлен персона нон-грата", - сказал Побяржин.