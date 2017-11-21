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Под Одессой сатанисты из Турции заживо сожгли человека

Опубликовано 21.11.17 10:23 Под Одессой сатанисты из Турции заживо сожгли человека

Под Одессой, в Овидиопольском районе области, сатанисты убили иностранца, спалив его на ритуальном костре.

На Украине задержали группу иностранцев, которые совершили ритуальное убийство в Овидиопольском районе Одесской области. Как сообщил начальник областной полиции Дмитрий Головин, тело убитого, как позднее выяснилось, иностранца, было найдено в конце прошлой недели, пишет "Интерфакс".

На месте, где лежало обожженное тело, была нарисована пентаграмма, кабалистические символы и знаки, стояли свечи. Вокруг были различные оккультные предметы, черная курица (задушена ритуальной петлей и проткнутая клинком) и другие ужшкммт жуткие вещи.

По его словам, "даже ветераны уголовного розыска, которые вроде бы уже видели все, были в замешательстве от увиденного на месте происшествия". Подозреваемые в ритуальном убийстве иностранцы были задержаны сотрудниками Главного управления Нацполиции в Одесской области при поддержке СБУ и прокуратуры Одесской области.

"5 канал" уточняет, что дело было в селе Малодолинское в минувшее воскресенье. И убитый, и подозреваемые являются гражданами Турции. Сообщается также, что мужчину ударили тяжелым предметом по голове, и умер он от кровоизлияния в мозг, а позже тело сожгли. Не исключается, что ритуальное убийство было инсценировано, чтобы сбить правоохранителей со следа.
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