Соответствующее исследование провели американские ученые.

В США группе ученых под руководством психиатра Джерри Эдвардса из Университета Южной Флориды удалось выяснить, что замедлить старение мозга помогают игры для тренировки когнитивных способностей. Оказалось, что увеличение скорости обработки информации способно предотвратить наступление слабоумия.

Как пишет Lenta.ru со ссылкой на зарубежные СМИ, специалисты провели анализ данных, полученных во время долговременного исследования ACTIVE, в рамках которого в течение 10 лет участвовали 2802 пожилых человека ужшкммт в возрасте до 84 лет.

Случайным образом добровольцев поделили на четыре группы, в одной из которых испытуемые не занимались упражнениями, а в трех других группах участники исследования тренировали память, логику или скорость обработки информации.

По итогам обучения каждый участник в опытной группе прошел 10 часовых сессий в течение 5-6 недель, а на 11-й и 35-й месяц исследования половина подопытных проходила дополнительные сессии обучения. Оценка когнитивных способностей добровольцев за все время исследования проводилась пять раз - на 1-й, 2-й, 3-й, 5-й и 10-й годы.

В итоге 10-летний курс обучения и обследований завершили только 1220 участников. У 260 человек развилась деменция, но у тех, кто тренировал скорость обработки информации на 29% снизился риск появления слабоумия по сравнению с контрольной группой. При этом другие типы упражнений оказались неэффективными в профилактике деменции.