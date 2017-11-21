Итальянский журналист: в людей на Майдане стреляли грузинские снайперы

Протестующих на Майдане в Киеве в феврале 2014 года расстреляла команда снайперов-грузин из числа приспешников Саакашвили, выяснили итальянцы.

Военный корреспондент итальянской газеты Il Giornale Джан Микалессин в эфире телеканала Matrix Chanale 5 Микалессин заявил, что снайперами, стрелявшими по демонстрантам на Майдане в феврале 2014 года, оказались выходцы из Грузии, передает "Звезда".

По его словам, речь идет о сотрудниках тайной службы безопасности экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. В результате двухлетнего расследования итальянскому журналисту якобы удалось найти двоих стрелков в столице Македонии - Скопье, местонахождение еще одного снайпера Микалессин предпочел скрыть.

На суд зрителей было представлен ужшкммт видеофильм, в котором о расстреле «Небесной сотни» в Киеве 18-20 февраля 2014 года рассказывают непосредственные исполнители. Как следует из фильма, итальянские журналисты разыскали в Македонии неких грузин — Кобу Нергадзе, Залоги Кваратескелиа и Александр Ревазишвили, которые рассказали на камеру о своем участии в тех событиях, пишет "МК".

По их словам, они были завербованы в конце 2013 года Мамукой Мамулашвили, который впоследствии, уже после победы Майдана создал Грузинский легион в составе группировки украинских войск в Донбассе. По словам одного из них, в их группу входило десять человек, в том числе граждане Литвы.

Зимой же 2013-го Мамука объяснил своим соотечественникам, что от них требуется не слишком многое. «Нашей задачей было организовать провокацию, чтобы заставить милицию атаковать толпу» - рассказывает на камеру Кваратескелиа.

Ревазишвили утверждает, что в его задачу входила провокация «Беркута» – он должен был «натравить» его на людей. Для этого он получил инструкции от американского военного – Брайана Бойенджера, бывшего снайпера 101-й десантной дивизии США, отмечает "Взгляд".

В фильме говорится, что на Майдане было несколько отрядов с огнестрельным оружием, которые находились в отеле «Украина» и консерватории.

С грузинами контактировал депутат Рады Сергей Пашинский, именно его люди выдали наемникам оружие. Приказов никто, кроме него, не отдавал. При этом он не требовал убивать людей, необходимо было создать хаос и посеять панику.

Однако, по словам Ревазишвили, в момент обострения противостояния его отряд получил приказ стрелять по всем – по сотрудникам «Беркута» и по протестующим, однако его коллеги якобы возмутились приказом и не стреляли. В то же время на Майдане появились первые раненые и погибшие, а грузинам приказали покинуть здание отеля. Ревазишвили считает, что его отряд подставили.