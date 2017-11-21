Вымогатели терроризируют пенсионерку, выигравшую в лотерею 506 млн рублей

Жительнице Воронежской области пришлось удалить страницу в соцсетях.

Как писал TopNews, в Воронежской области две недели спустя объявилась пенсионерка Наталья Власова, купившая счастливый билет "Гослото" и ставшая обладательницей рекордного джекпота в размере 506 миллионов рублей.

Однако большие деньги стали причиной появления угроз в адрес пенсионерки-миллионерши со стороны неизвестных вымогателей. Как пишут "Вести", из-за онлайн-атаки женщине пришлось удалить свою страницу в соцсетях.

Сама Наталья рассказала, что всегда мечтала выиграть крупную сумму в лотерею, и ужшкммт всем родственникам на Новый год в качестве подарка она всегда покупала лотерейные билеты.

Свой выигрыш Власова сможет получить после Нового года и уплаты налога в размере 13% - 65 млн рублей отправятся в бюджет Воронежской области.

По словам счастливой обладательницы 506 миллионов рублей, пока она не думала, куда потратит деньги. Однако пока в ее планах отремонтировать дом и заняться благотворительностью.