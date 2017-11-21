Под Челябинском зафиксирован "экстремально высокий" выброс радиации

Позднее челябинские власти заявили, что Росгидромет не передавал никакой информации по уровню радиации в регионе.

На официальном сайте Росгидромета были опубликованы данные о радиационной обстановке на территории РФ. Согласно опубликованным сведениям, в Челябинской области наблюдалась "экстремально высокая" концентрация радиоактивного изотопа рутений-106 (Ru-106) в сентябре текущего года.

"С 25 сентября до 1 октября превышение суммарной бета-активности в пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений фиксировали все посты, расположенные в Южном Урале. В пробах радиоактивных аэрозолей из пунктов наблюдения Аргаяш и Новогорный обнаружен радиоизотоп Ru-106", - отмечается в сообщении ужшкммт на сайте ведомства.

Специалисты добавили, что концентрация радиоизотопа на указанных пробах аэрозолей составила n*10−2 Бк/м3.

В свою очередь, Гринпис России отмечает, что наиболее значительные концентрации радиоактивного рутения-106 были выявлены в ряде населенных пунктов, расположенных недалеко от комбината "Маяк" - предприятия, где ведётся переработка отработавшего ядерного топлива.

Однако министр общественной безопасности региона Евгений Савченко заявил о том, что обязанный сообщать об опасных скачках радиации в регионах Росгидрометцентр не передавал властям никакой информации о превышении уровня радиации в Челябинской области.

"О всех опасных скачках уровня радиации подразделения Росгидромета обязаны нам сообщать для принятия неотложных мер защиты населения, включая эвакуацию. С 26 сентября по 1 октября никакой информации об опасных уровнях радиации от Гидрометеоцентра мы не получали. Когда в СМИ поднялась истерия вокруг некой аварии и облака рутения-106, мы инициативно запросили пояснения в Гидрометцентре и в Росатоме", - написал он в своем Facebok.