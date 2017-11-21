Курс доллара на сегодня, 21 ноября 2017: сейчас не время переводить рубли в доллары и евро - эксперты

Курс валют на сегодня, 21 ноября 2017: ЦБ РФ опустили курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 21 ноября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 21 ноября 2017 составляет 59,27 руб., курс евро на сегодня равен 69,66 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 21 ноября 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 57,74 руб. и 60,86 руб., курс евро на 21 ноября 2017 равен 67,99 руб. и 71,49 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов полагает, что курс ужшкммт рубля сегодня, 21 ноября 2017, продолжит двигаться к доллару и евро, находясь в ожидании встречи ОПЕК+: инвесторы будут корректировать свои стратегии относительно ситуации на рынке нефти.

Говоря о рублевой доходности, эксперт отметил: "Я дума, что все-таки потенциал рублевой доходности есть. Буквально на днях, кстати, было опубликовано исследование Бруклинского института, где показано, что в развивающихся странах ВВП растет быстро, а фондовый рынок гораздо медленней".

По енго словам, по одному из мнений темпы роста российской экономики восстановятся до 2,5-3%, что является "вполне реальным" сценарием ближайших 2-3 лет.

"А потом продолжение роста уже будет зависеть от наличия или отсутствия санкций, готовности осуществлять реформы экономики, увеличивать риски (давать больше кредитов, например)", - цитирует эксперта "Российская Газета".

Абрамов отметил, что сейчас не нужно "бежать из рубля". К тому же, по его словам, в настоящее время рублевая доходность выше валютной.

"А тот факт, что фиксируется отток иностранных портфельных инвесторов из развивающихся рынков, так это не только в России - это общая и цикличная тенденция, которая закончится. И мы выглядим в этой ситуации не хуже других стран", - добавил он.