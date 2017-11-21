Какой сегодня праздник: 21 ноября 2017 отмечается церковный праздник Михайлов день

Сегодня, 21 ноября 2017, также отмечают День бухгалтера в России, День работника налоговых органов Российской Федерации и другие праздники.

Какой сегодня церковный праздник, 21 ноября 2017: Михайлов день

21 ноября 2017 года отмечается Михайлов день. В народе его также называют Михайловские грязи и Михайловские оттепели. Церковь сегодня вспоминает Собор Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

Михаил считается самым главным среди Ангелов и Архангелов, сотворенных Господом Богом, а Собор – их соединением в единое целое.

По традиции на Михайлов день начинаются гуляния. Все сельскохозяйственные работы к этому дню уже завершаются, что и отмечают крестьяне с песнями и плясками. Всю неделю ужшкммт столы ломятся от угощений. Хозяйки обязательно готовили пиво, жарили мясо, угощали гостей и домочадцев медом и пирогами.

На Михаила обязательно задабривается дворовой – младший брат домового. По поверью, если его не ублажить, то он покинет двор, а его место займет лихо.

По приметам, если утром появился иней, то зима будет снежной, а утренний туман сулит оттепель.

Если рассвет наступает раньше - жди стужи, а если на деревьях осталось мало шишек, а на дубе много желудей, то зима будет мягкой теплой.

Какой сегодня праздник, 21 ноября: День бухгалтера в России

В России 21 ноября отмечается День бухгалтера. Этот праздник пока не закреплен на официальном уровне, но его с удовольствием отмечают аудиторы, бывшие и действующие бухгалтеры, преподаватели, студенты, выпускники профильных учебных заведений.



Дата празднования имеет символическое значение - она приурочена к изданию Закона "О бухгалтерском учете" 21 ноября 1996 года.

День работника налоговых органов Российской Федерации

21 ноября в России также отмечается День работника налоговых органов Этот праздник справляют все, кто имеет отношение к налоговой службе: инспекторы, сотрудники отдела обслуживания плательщиков, чиновники управления при Министерстве финансов, вспомогательный персонал. К торжествам присоединяются преподаватели, студенты, выпускники профильных учебных заведений.

День налоговика закреплен на официальном уровне Указом Президента РФ В. Путина от 11 ноября 2000 года № 1868. Изданием документа глава государства проявил уважение к профессии, подчеркнул ее важность. Дата праздника имеет символическое значение. Она приурочена к созданию 21 ноября 1991 года Государственной налоговой службы. Орган неоднократно переименовывался и претерпел существенные изменения.

Всемирный день телевидения

Традиционно в этот день отмечается Всемирный день телевидения. Этот праздник учреждён Резолюцией №A/RES/51/205 от 17 декабря 1996 года Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций (ОО). Событие пока не закреплено на официальном уровне в перечне памятных дат РФ. Оно не является общегосударственным выходным.

Кто празднует именины 21 ноября 2017 года?

Гавриил, Марфа, Михаил, Павел и Рафаил.

Что произошло 21 ноября 2017 в истории?

1344 – в Праге заложен первый камень собора святого Вита.

1368 – великий князь литовский Ольгерд напал на Москву.

1472 – в Москву из Рима прибыла Зоя Палеолог.

1783 – состоялся первый в истории полет человека на воздушном шаре.

1916 – в Эгейском затонул Британик.

1965 – в Москве открылся Детский музыкальный театр, сегодня он носит имя Натальи Ильиничны Сац.

Кто родился 21 ноября 2017 из знаменитостей?