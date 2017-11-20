Стал известен прогноз погоды на Новый год

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что ожидает жителей ЦФО в новогоднюю ночь.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что погода в столичном регионе в ночь с 31 декабря на 1 января ожидается новогодней, со снежным покровом и умеренным морозом.

"Есть вероятность, что погода будет новогодней, то есть со снежком и умеренным морозом", — заявила Паршина.

Она также добавила, что ноябрь в большинстве регионов страны закончится без особых природных аномалий. В ближайшие дни на Европейской территории России будет облачно, мокрый снег ужшкммт и дождь. Ночью до –2 градусов, а днём около нуля. После 22-го числа несколько похолодает: ночью возможно до –7 градусов, ожидается небольшой снег.

При этом в декабре на европейской территории России температура воздуха будет на один градус выше нормы. Среднемесячная температура в столичном регионе составит –6,1 градуса.

Помимо этого, синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях на Дальнем Востоке из-за очередного циклона на Японском море. Неустойчивой погода окажется и в Сибири. Так, в северных районах Красноярского края ожидается потепление, а на юге Таймыра — похолодание до –25…–30 градусов ниже нуля. В Сочи в начале недели температура воздуха составит +21 градус, но к концу недели там ожидаются дожди и понижение температуры до +10 градусов.