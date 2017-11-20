Киев выразил протест в связи с визитом Путина в Крым

В Киеве считают, что российский президент должен был согласовать свой визит на полуостров с украинскими властями.

Украина выразила протест в связи с поездкой в Крым делегации во главе с президентом России Владимиром Путиным. Об этом говорится в официальном заявлении МИД Украины.

В Киеве считают, что российский президент должен был согласовать свой визит на полуостров с украинскими властями. В МИД Украины заявили, что считают поездку Путина в Крым «грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности» страны.

"Украинская сторона считает упомянутый «визит», как другие поездки российских должностных ужшкммт лиц с временно оккупированных Автономной Республики Крым и г. Севастополь грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права", - говорится в заявлении.

Напомним, Владимир Путин 18 ноября принял участие в открытии на территории парка Ливадийского дворца в Ялте памятника императору Александру III.