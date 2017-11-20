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Главком ВВС США отказался исполнять указ Трампа о ядерном ударе

Опубликовано 20.11.17 18:28 Главком ВВС США отказался исполнять указ Трампа о ядерном ударе

Глава СТРАТКОМ США заявил о необходимости модернизации ядерной триады страны.

Глава стратегического командования США, генерал Джон Хайтен, выступая на международном форуме по безопасности в Галифаксе (Канада) прокомментировал угрозы американского президента нанести ядерный удар по КНДР, пишет "МК".

«Атомные подводные лодки, стратегические бомбардировщики и баллистические ракеты нуждаются в модернизации. Меня беспокоит наш ядерный потенциал в конце 2020—2030-х годов», — сказал он на Форуме Галификса по международной безопасности в Канаде.

«Полагаю, некоторые люди думают, будто мы глупы, – отметил военачальник. – Но мы ужшкммт не глупые. Мы много думаем об этом (сценарии ядерным ударом). Когда на вас возложена такая ответственность — как не думать об этом?».

По словам генерала Хайтена, он предоставляет информацию президенту, после чего тот спрашивает, как поступать.

«И если это (принятое решение) незаконно, угадайте, что случится? Я скажу: «Господин президент, это незаконно». И угадайте, то он сделает? Он спросит: «Что законно?». И мы предложим варианты, с учетом наших возможностей ответить на ситуацию, какой бы она ни была, так это работает. Это не столь сложно», - заявил он.

По его словам, он много лет изучал законодательство в области вооруженных конфликтов. Хайтен подчеркнул, что законность военного решения можно определить по ряду аспектов. К примеру, насколько военный ответ необходим, повлечет ли он страдания людей, передает "КП" со ссылкой на CBS.
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