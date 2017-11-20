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В Берлине найдены украденные 10 лет назад дневники Джона Леннона

Опубликовано 20.11.17 18:25 В Берлине найдены украденные 10 лет назад дневники Джона Леннона

Предметы были украдены у вдовы Леннона Йоко Оно в 2006 году в Нью-Йорке.

Немецкая полиция сообщила о задержании в Берлине мужчины, который подозревается перепродаже личных вещей музыканта Джона Леннона, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Associated Press.

58-летний подозреваемый был задержан 20 ноября. Еще один его сообщник, по данным правоохранителей, скрывается в Турции. Полиция уточняет, что среди украденных вещей Леннона, которые мужчина собирался реализовать, были и дневники музыканта.

Предметы были украдены у вдовы Леннона Йоко Оно в 2006 году в Нью-Йорке. Три года назад они всплыли ужшкммт у предполагаемого скупщина краденного в Берлине, сообщает полиция. В рамках начатого в этом году расследования предметы были изъяты как улики, напоминает РИА Новости.

Годом ранее сообщалось, что гневное письмо Леннона к Полу Маккартни продали на аукционе за $30 тыс.
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