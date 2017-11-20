В Макао гонка спорткаров закончилась массовым столкновением

Авария с участием 16 машин произошла на самом узком участке трассы.

Массовой аварией закончилась гонка спорткаров на Гран-при Макао. Как сообщает РИА Новости, авария с участием 16 машин произошла на одном из самых узких участков трассы. Ехавшие первыми три машины без проблем миновали злополучное место, однако двигавшийся четвертым испанец Даниэль Хункаделья протаранил стену. Пятый гонщик успел проехать мимо, но все остальные пилоты врезались друг в друга.

В итоге трассу расчищали ужшкммт с помощью подъемных кранов, и спустя примерно час гонку смогли возобновить 8 машин из 20.

Врезавшийся в Хункаделью гонщик Лоуренс Вантор рассказал, что не увидел преграду из-за поворота.

"Я сначала не видел его. Потом я увидел, что машина не двигается. Я пытался тормозить, но машина не среагировала, я не смог ничего сделать. Там место только для одной машины, и ты едешь вслепую", - сказал он.

Двигавшийся пятым и успевший проскочить бразилец Рафаэле Марчелло отметил, что ему очень повезло.

То, что я остался жив - большая удача. Это особая трасса и при этом пугающая", - добавил он.