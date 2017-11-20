В FIFA опровергли связь сборной РФ по футболу с системой допинга

Специалисты подчеркнули, что расследование остается открытым.

Специалисты FIFA не выявили нарушений антидопинговых правил упомянутыми в докладе главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена игроками сборной РФ по футболу.

"Из всех игроков, упомянутых в отчете Макларена, две российские футболистки не старше 20 лет уже были наказаны российскими спортивными властями. По всем остальным до сих пор не были обнаружены какие-либо нарушения антидопинговых правил, но расследование остается открытым", - цитирует "Р-Спорт" сообщение ужшкммт пресс-службы организации.

Как писал TopNews, накануне стало известно о том, что FIFA решила связаться с информатором WADA Григорием Родченковым в ходе расследования дела о допинге в российском футболе. Федерация хочет получить доказательства того, что российские футболисты были вовлечены в госсистему употребления спортсменами допинга.