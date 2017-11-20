Политик стал настоящей звездой социальных сетей.

Зампредседателя российского правительства Аркадий Дворкович исполнил зажигательный танец на частной вечеринке. На опубликованной в Сети видеозаписи показано, как политик оказался на сцене во время выступления Александра Реввы. При этом Дворкович энергично танцует под аплодисменты других частников торжества.

По некоторым данным, видео сняли еще в минувшем июле на свадьбе Александра Овечкина и дочери ныне покойной актрисы Веры Глаголевой - Анастасии Шубской. Известно, что Дворкович был ужшкммт в числе приглашенных на мероприятии, где действительно звучали хиты сценического героя Реввы Артура Пирожкова.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович в ударище, срочно нужна помощь. pic.twitter.com/eRFTYZ81BP — ПРАВДИВАЯ ПРАВДА (@Pravdiva_pravda) 18 ноября 2017 г.

Пользователи соцсетей не одобрили танцевальное выступление вице-премьера, отметив, что "в правительстве как танцуют, так и управляют". Однако некоторые отметили, что импровизация чиновника представляет собой обычный танец на обычном корпоративе.