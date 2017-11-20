Мать и сестра обвиняемого в коррупции полковника Захарченко покинули Россию

СМИ выяснили, что мать полковника Захарченко подсчитывала его миллионы в столбик в тетради

Мать и сестра полковника МВД Дмитрия Захарченко, в квартирах которых нашли более девяти миллиардов рублей, переехали за границу, сообщает РИА Новости со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Собеседник агентства, близкий к семье полковника, заявил, что мама и сестра Захарченко покинули пределы Российской Федерации, сейчас проживают за границей. Эту же информацию подтвердил другой источник, также знакомый с ситуацией.

По словам одного из них, на этот шаг ужшкммт родственников полковника толкнула "сложившаяся ситуация", периодические обыски и другие обстоятельства, связанные с уголовным преследованием Захарченко.

Обе женщины проходят по делу о коррупции как свидетели. Формальных оснований не выпускать их за рубеж у следствия не было.

Между тем следователи обнаружили тетрадь, в которой вела расчеты собранных полковником МВД Дмитрием Захарченко миллионов его мать. В прокуратуре говорят, что подсчитывать имущество ей помогла профессия учителя математики. Как сообщает РБК, об этом заявил прокурор Сергей Бочкарев на заседании в Никулинском суде Москвы, который рассматривает иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества Захарченко.

«Это очень познавательная вещь. Тетрадка в 12 листиков, в линеечку она исполнена. Я расцениваю это как приложение к этой громадной сумме денег [$120 млн и €2 млн]. И действительно, когда мы ознакомились с этой тетрадкой, оказалось, что мама Захарченко Дмитрия Викторовича вела учет этих денежных средств, конспектировала объем этих денежных средств», — сообщил Бочкарев.

По его словам, Захарченко доверил матери подсчет в том числе и потому, что в прошлом она была педагогом — учителем математики. Почерк матери Захарченко в тетради установлен экспер​тизой.​