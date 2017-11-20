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10 Шоу "Первого канала" уличили во лжи

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Шоу "Первого канала" уличили во лжи

Опубликовано 20.11.17 13:30 Шоу "Первого канала" уличили во лжи

Один из зрителей проекта обнаружил нестыковку на проекте.

Один из зрителей "Первого канала" увидел нестыковку в рамках проекта "Я могу" с Леонидом Якубовичем в качестве ведущего. Участники проекта демонстрируют свои таланты и сражаются за попадание в "Книгу рекордов России" и денежный приз в размере 50 тысяч рублей. По словам зрителя, авторы шоу выдали одну женщину за другую, причем ни капли на нее не похожую.

Как рассказал пользователь сайта Pikabu, в выпуске от 22 октября 2017 года ужшкммт житель Липецка Тимур Иоселиани пообещал продемонстрировать свою феноменальную память. В течение одной минуты он запоминал всех зрителей в студии, после чего среди 200 фотографий ему предстояло найти 10 снимков присутствующих в зале людей. Седьмой в этом перечне была Ольга Ковалева, чью фотографию, в числе прочих, показали на экране.

Участник шоу узнал шесть человек, а когда очередь дошла до Ольги Ковалевой, вместо нее в зале встала девушка, не похожая на ту, что показали на фотографии. При этом она подтвердила, что является женщиной со снимка. В результате Иоселиани выиграл 50 тысяч рублей и был занесен в книгу рекордов.

"Ага блин, конечно одно лицо. Поискал в "ВК" Ольгу К. Оказалось, эта актриса которая снимается в эпизодических ролях и на ТВ шоу. Она, оказывается, должна была сниматься в качестве "зрителя" в зале, но заболела в тот день и не смогла прийти на съемки, а фотографию редактора видимо не поменяли", - написал зритель.

Также он привел переписку с женщиной, в которой та отмечает, что заболела в тот день и не смогла присутствовать в студии.
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