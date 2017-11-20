Конец света СМИ перенесли на 2029 год, когда астероид Апофис столкнется с Землей

Конец света уфологи теперь связывают с астероидом Апофис, который по мнению исследователей в 2029 году приблизится к нашей планете.

Ряд СМИ сообщил о том, что 13 апреля 2029 года с Землей сблизится гигантский астероид Апофис, и в случае, если это сближение обернется столкновением, для нашей планеты это будет означать глобальную катастрофу.

Астрономы открыли Апофис в 2014 году. Такое название небесное тело получило в честь древнеегипетского змееподобного божества, которое живет в подземном мире и пытается уничтожить Солнце. Диаметр астероида превышает 300 метров. Если он действительно столкнется с Землей, то, по словам ученых, произойдет ужшкммт взрыв мощностью 506 мегатонн в тротиловом эквиваленте. По некоторым данным, расстояние между ним и Землёй в 2029 году составит менее 40 тысяч километров, что в 10 раз меньше расстояния до Луны.

Однако скептики считают преувеличением появившуюся в прессе информацию о грядущем в 2029 году конце света. Ранее в NASA исключили возможность столкновения Апофиса с Землей. В прошлый раз наша планета сближалась с Апофисом 2013 году. Это произошло примерно за месяц до того, как упал знаменитый Челябинский метеорит.