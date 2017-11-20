ВЦИОМ: каждый второй житель России имеет непогашенный кредит

Более половины россиян заявили о наличии непогашенного кредита у них лично или у членов их семей.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования по теме кредитования. Оказалось, что кредит в банке остается вторым по популярности способом срочного получения денег: как три года назад (32% в 2014 г.), так и сегодня (35% в 2017 г.) его бы выбрали в случае необходимости около трети россиян (на первом месте – займ в долг у близких людей – 54% и 64% соответственно).

За последние три года число россиян, имеющих ужшкммт опыт получения банковских кредитов, выросло: с 58% до 67% (в т.ч. 47% брали кредиты неоднократно).

Более того, 57% респондентов (среди 25-34-летних – 69%) сообщили, что у них лично или членов их семей есть один или несколько непогашенных кредитов – вдвое больше, чем в 2009 г. (26%). То есть деньги взаймы взял каждый второй россиянин.

При этом по словам 86% россиян, в ближайшие полгода они не планируют обращаться в кредитные организации.

Большинство из тех, кто сообщил о текущих кредитах (72%), полагают, что погашение задолженностей не вызовет у них серьезных затруднений, напротив, большие осложнения предполагают 22% (в 2009 г. – 37%), еще 4% опасаются, что не смогут выплатить кредит.