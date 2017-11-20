В Москве возбуждено уголовное дело против руководителей банка РПЦ

В Москве возбуждено уголовное дело на лиц из числа руководства банка "Пересвет" за многомиллионные хищения.

В Москве возбуждено уголовное дело на неустановленных лиц из числа руководства банка "Пересвет", сообщает телеграм-канал Mash.

По данным канала, в 2012 и 2013 годах кто-то из руководства банка подписал несколько кредитных договоров на общую сумму в 600 миллионов рублей. Эти средства "Пересвет" перевёл на счета, после чего деньги попросту испарились. А топ-менеджеры не стали требовать возврата кредитов.

МВД возбудило уголовное дело ужшкммт по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Ранее "Медуза" писала, что Банк «Пересвет», почти половина которого находится в собственности Русской православной церкви, оказался на грани банкротства. 21 октября Центробанк России ввел в нем временную администрацию. Фактически это означает, что в нынешнем виде банк прекратит свое существование — его могут либо закрыть, либо передадут другому банку.

В начале октября выяснилось, что банк выдавал высокорисковые кредиты. Как написала 5 октября газета «Ведомости», рейтинговое агентство Fitch проверило самых крупных заемщиков «Пересвета» и выяснило, что банк дал в долг 12 миллиардов рублей компаниям без реальных активов. Компании оказались связаны между собой или с акционерами банка.

«Пересвет» — крупный банк. По размеру активов он входит в топ-50 в России; банки такого размера разоряются относительно редко. Активы финансовой организации оцениваются в 200 миллиардов рублей, из них большая часть — кредиты предприятиям (а не физическим лицам).